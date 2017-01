swisstrains.ch est un mashup spectaculaire : il affiche dans Google Maps la position des trains circulant sur le réseau ferroviaire des CFF en temps réel !

On peut se positionner sur n’importe quel endroit du territoire suisse et voir les trains représentés par des points rouges se déplacer et s’arrêter aux gares. En cliquant sur un train, on obtient des informations sur le type de convoi, son point de départ et sa destination :

Selon le texte d’accueil, la version (alpha) actuelle ne montre pas la position réelle des trains mesurée par GPS, mais celle qu’ils devraient avoir selon l’horaire. Cependant « comme les trains suisses sont presque toujours à l’heure, la position est correcte la plupart du temps »😉

The current view is based on the Swiss traintimetable, and does not yet show the actual GPS-positions of the trains. But, as Swiss trains are almost always on time, most of the time the position is accurate.

In the meantime, please help us solving the buglist by mailing me at robert (at) swisstrains (dot) ch .

Prochainement, la position sera plus précise en tenant compte de l’information sur les retards des trains fournie sur http://prosurf.sbb.ch

Mon seul regret est qu’on ne peut pas encore agir sur les aiguillages😉