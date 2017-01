Google vient d’annoncer que son système de création et d’hébergement gratuit de sites web « Google Sites » est désormais ouvert à tous.

Un site peut contenir jusqu’à 100 Mb de pages, photos, videos etc. que l’on gère au moyen d’un éditeur WYSIWGY. Mais la puissance du système de Google tient surtout à la facilité d’intégrer des « widgets » aux pages. On peut ainsi ajouter par exemple un calendrier de manifestations, des flux RSS provenant de blogs et toutes sortes d’autres infos via les centaines de « widgets » déjà disponibles pour les pages d’accueil iGoggle.

On peut également créer des pages d' »annonces » qui correspondent en fait à un blog.

Pour l’instant, les thèmes graphiques proposés sont assez « sages » et n’offrent pas un contrôle total de l’apparence du site, Google Sites privilégie donc plutôt le contenu que la forme, ce qui décevra les jeunes filles mais pas les amateurs d’un minimum de lisibilité.

Comme je l’ai vérifié en créant en quelques secondes un N-ième site pour le Microclub, Google Sites me semble très adapté, voire conçu pour les clubs, groupes de travail et autres sociétés qui ont besoin de partager de l’information facilement. On hésite d’autant moins à travailler à plusieurs que le système offre la possibilité de revenir facilement à une version précédente du site en cas de gaffe.

En résumé, Google Sites est dorénavant une possibilité à considérer très sérieusement si vous devez créer rapidement un site/blog efficace et pas cher.