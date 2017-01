10 ans de Google

Au bas de vos pages de recherche Google ces temps-ci on trouve ce texte : « Google fête ses 10 ans : célébrez cet anniversaire avec nous ! ». Le lien nous emmêne à une timeline retraçant l’histoire de cette boite extraordinaire, depuis la rencontre des deux fondateurs jusqu’aux tous derniers produits.

Pour tenir compte de la fantastique croissance exponentielle de l’entreprise, les deux dernières années sont décrites mois par mois.

Une date dont je me souviens c’est le 18 août 2004, quand Google est entrée en bourse en offrant 19 605 052 actions à 85 $ pièce. Je m’étais demandé si ça valait le coup d’en acheter quelques unes, et puis après tout, non. En novembre 2007 l’action valait quasiment $750 et elle en vaut encore $450 aujourd’hui. 529% en 4 ans, ça fait 51.7% par an… y’a pire …